Agcom presidio dei lavoratori delle aziende affidatarie dei servizi di pulizia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Guglielmo Mastrogiovanni, Filcams Cgil Campania: “Accettare la riduzioneche hanno vinto appaltopulizie pressosignificherebbe far lavorare i dipendenti per 1 ora al giorno e al di sotto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL” «Non ci arrenderemo e venderemo cara la nostra pelle affinché questinon siano considerati sempre invisibili e ultimi e possano continuare a sperare di ricevere un minimo di salario dignitoso», Parole dure quelle di Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale della Filcams Cgil Campania che questa mattina era presente altenuto al centro direzionale di Napoli daiche hanno vinto l’appalto di pulizie presso. La proposta formulata dalledeidie portierato presso l’di Napoli è ritenuta “inaccettabile” dalle organizzazioni sindacali che non possono avallare la riduzione oraria e salariale del 57% per dieciche già nel precedente appalto lavoravano per 3 ore e 15 minuti al giorno.