Affari di cuore

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Brutta faccenda, il tradimento. L'ex allenatore del Bologna Thiago Motta è un traditore. Lo è perché il tradimento è una categoria dele attiene all'amore, sentimento irrazionale per eccellenza. Perfino il tradimento normato dal codice militare in fondo lo è: il traditore è colui che pugnala alla patria, i compagni d'arme, gli amici, il suo popolo. Non si può perdonare. Chi dice di aver perdonato un traditore mente, o è un'anima celestiale oppure mente. E di anime celestiali in giro ce ne sono poche. Dunque, Thiago Motta è un traditore. Perché ha abbracciato la città in festa e si è fatto abbracciare in una magnifica notte d'amore e di follia e la mattina dopo ha detto addio, spezzando ildei tifosi rossoblù. Detto tutto questo, Thiago Motta ha fatto la scelta giusta.