AEW | Voci discordanti sull’andamento delle trattative con Warner Bros Discovery

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sin dalla sua fondazione nel 2019, la AEW è stata fortemente legata ae alle due emittenti televisive TNT e TBS. Tuttavia gli affari restano affari e, sebbene la WBD non sarebbe scontenta dei recenti ascolti di Dynamite, leper il rinnovo dei diritti televisivi potrebbero non essere così rosee come si sperava. Una gran confusione Matthew Belloni di Puck ha recentemente reso noto che l’amministratore delegato di WBD David Zaslav e il capo di TNT Sports Luis Silberwasser sarebbero intenzionati a mantenere la programmazione della AEW sulle emittenti TNT e TBS, ma che Tony Khan sarebbe rimasto deluso dalla loro offerta. Dave Meltzer del Wrestling Observer ha, tuttavia, riferito che l’offerta non sarebbe stata deludente per Tony Khan, ma che semplicemente non è stato ancora concluso alcun accordo.