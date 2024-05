AEW | Gli Young Bucks parleranno del destino del TNT Championship a Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fra i match più attesi di Double or Nothing c’era sicuramente lo Steel Cage Barbed Wire match fra Adam Copeland e Malakai Black. Non si può dire che il violentissimo scontro abbia deluso le aspettative, ma sfortunatamente Copeland è stato protagonista di uno spot veramente mal riuscito che gli è valso la rottura di una tibia e, ovviamente, il TNTche era riuscito a mantenere sconfiggendo Malakai. Decisioni “dall’alto” Numerose sono state le teorie in merito al futuro del suddetto titolo ma l’ultima parola, stando a quanto annunciato sui canali social della AEW, spetterà agli. Gli EVPs, infatti, saranno protagonisti ae renderanno noto ai fan il futuro del titolo. #AEWTONIGHT@thekiaforum Los Angeles, CALIVE 8pm ET/7pm CT @TBSNetworkAfter a devastating injury to champion @ratedRCope at #AEWDoN, what's next for the #TNT? TONIGHT, AEW EVP's Matthew & Nicholas @will address the future of the TNT Title! pic.