Addio fra Beppe Sala e Chiara Bazoli Il Sindaco di Milano se ne va di casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I rumors su una rottura fra ildie la sua quarta compagna,, figlia del banchiere e Presidente emerito di Intesa San Paolo Giovanni, si inseguivano da tempo. E ieri sembrano avere avuto una conferma. Come ha scritto il Giornale d’Italia, “secondo le informazioni da noi raccolteha lasciato ladi via Poerio in cui viveva con la compagna, andando a vivere da solo dopo sei anni di relazione“. Quella fra i due rappresentanti della “bene” è una separazione che fa rumore, vista l’importanza dei nomi in ballo. Anche perché ildiaveva più volte affermato che, dopo il fallimento di tre matrimoni, grazie a, più giovane di lui di 12 anni, aveva finalmente trovato il suo equilibrio.