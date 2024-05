Addio al calcio giocato ora è ufficiale | l’annuncio è strappalacrime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel tardo pomeriggio odierno è arrivatosull’al: il messaggio sui social dell’ex azzurro. I massimi campionati europei sono giunti al termine: lo scorso weekend, Serie A e La Liga hanno concluso la stagione calcistica 2023/2024. Stagione che non si concluderà per alcuniri, in quanto tra poco più di tre settimane cominceranno Euro2024, in Germania, e la Coppa America. Alcune nazionali, inoltre, saranno impegnate alle Olimpiadi di Parigi, che avranno inizio a fine luglio. Un’estate ricca di, che non annoierà sicuramente i tifosi. Lo scorso weekend si è concluso anche il campionato turco, che ha visto trionfare il Galatasaray di Icardi con 102 punti, battendo di fatto il Fenerbahce, che ha concluso a quota 99.