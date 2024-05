Fonte : ilrestodelcarlino di 29 mag 2024

La 50enne era uscita di casa per andare a prendere la figlia da scuola, a Fabriano. La coppia, lei nativa di Roma e lui di Sassoferrato, non viveva più insieme da circa un mese, la donna lo aveva allontanato da casa dopo l’ennesima discussione degenerata e voleva separarsi dal marito, operaio in una azienda del fabrianese.

Accoltellata dal marito | 50enne fuori pericolo