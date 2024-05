Accelerazione e crollo senza precedenti | cosa è successo davvero all' aereo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L'della Singapore Airlines colpito da una forte turbolenza lo scorso 21 maggio è precipitato per 54 metri in 4,6 secondi. Come cadere dalla Torre di Pisa. È questo quanto emerge dall'indagine condotta sull'incidente che ha coinvolto l'della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore mentre sorvolava il Myanmar. Durante le forti turbolenze un cittadino britannico di 71 anni, Geoff Kitchen, ha perso la vita a causa di un infarto e oltre cento persone sono rimaste ferite, 28 delle quali sono ancora ricoverate in ospedale a Bangkok. «L'verticale è cambiata da 1,5 G (forza gravitazionale, ndr) negativi a 1,5 G positivi entro quattro secondi. Ciò probabilmente ha fatto sì che gli occupanti che erano in volo cadessero all'indietro», si legge nel rapporto dell'Ufficio investigativo sulla sicurezza dei trasporti.