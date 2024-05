Abusi su minori parroco sospeso per 5 anni Ma non ci sarà processo penale

Fonte : lanazione di 29 mag 2024

. Per lui però non ci sarà un procedimento penale perché i reati sono prescritti anche se la sentenza definitiva del procedimento canonico probabilmente innescherà un giudizio civile da parte dei due fratelli per chiedere il risarcimento dei danni psicologici subiti. L'avvio del processo canonico fu reso noto due anni fa direttamente dall'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto con una nota nella quale espresse "dolore e vergogna".

