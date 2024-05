Fonte : romadailynews di 29 mag 2024

. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Ceprano in entrata verso Roma; Cassino, al km 670+000, in uscita per chi proviene da Napoli. à chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le.

A1 Nella notte chiusa stazione di Pontecorvo