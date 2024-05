A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato nascosto nel traffico della città

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prima di poter dire di conoscere davvero benebisogna camminare tanto. C’è unche persino ini ignorano, in molti casi. Si tratta delCoppedè. Dove si trova? Tra la Salaria e la Nomentana, precisamente nelTrieste tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento. Come arrivare alCoppedè Questodeve il proprio nome all’architetto fiorentino Gino Coppedè, e rappresenta uno dei tanti motivi per cuinon smette mai di stupire. Una volta varcato l’arco d’ingresso è possibile immergersi in un’atmosfera davvero unica e suggestiva, lontana dal caos delcittadino. IlCoppedè è piccolino, composto da 45 palazzi disposti alla piazza Mincio che ne costituisce il nucleo centrale.