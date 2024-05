A maggio aspettative positive per la produzione industriale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024)si prospetta essere un ottimo mese per la. Oggi Confindustria ha pubblicato il documento dell'indagine "rapida" del suo Centro studi che fotografa quelle che sono ledi crescita per imprese e aziende degli ultimi trenta giorni. Le stime, che andranno confermate dai dati definitivi, fanno ben sperare tutto il settore produttivo italiano. Secondo i risultati del campione al quale via dell'Astronomia ha somministrato il questionario, il 45,0 per cento delle grandi imprese industriali prevede un aumento della propriarispetto al mese di aprile. Solo il 6,2 per cento ipotizza un calo, mentre il restante 48,8 per cento non si aspetta variazioni significative. L'opinione delle aziende, quindi, è di netto miglioramento rispetto alla situazione degli ultimi trenta giorni: ad aprile lo stesso Centro studi aveva rivelato che un 33 per cento degli intervistati prevedeva un peggioramento della, mentre solo il 17,3 per cento delle aziende si aspettava un miglioramento.