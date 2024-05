A che ora giocano oggi gli Stallions contro i Furia FC | come vedere la Kings League in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tutto pronto per il secondo appuntamento degliin2024: la squadra di Francesco Totti e del noto streamer Blur scenderà in campo alle 01:00 della notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio per sfidare iFC, con in palio il pass per gli ottavi di finale del Mondiale innovativo creato da Gerard Pique. Nel round 2, dopo il successo per 3-2i Medallo City, Totti (con Emiliano Viviano e Radja Nainggolan) vuole un successo prezioso per avanzare e continuare a tenere incollati i tantissimi appassionati. Attenzione però: stavolta di fronte c’è una squadra temibile, che ha vinto 6-1 all’esordio, e che ha nelle sue fila uno specialista del futsalFalcao. Insi gioca a 7, il campo è più grande ma nello stretto il brasiliano resta tra i più forti in circolazione.