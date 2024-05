A Bologna torna il ristorante più buono dell' estate nato grazie a un progetto etico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ci risiamo. È il quarto anno che Massimiliano Poggi e Joan Crous uniscono le loro forze per mettere a terra unche unisce valore sociale e gastronomico, senza che uno sia prevalente e che l'altro segua a rilento. È infatti «un connubio riuscito tra profit e no profit» – così lo chiamano – quello che fa incontrare la cucina di Poggi con l'impegno di Crous, artista catalano creatore aa cooperativa sociale Eta Beta e dei suoi spin off, come lo Spazio Battirame: quattro ettari di orto bio, con un vivaio e un giardino, strutture per laboratori artigiani e una cucina aperta tutto l'anno per gli eventi e il lavoro con i tirocinanti. Si tratta di persone che provengono da Csm, Sert e minori stranieri non accompagnati in situazioni di alta vulnerabilità.