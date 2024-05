300 euro in più al mese ai docenti | l’annuncio del Ministro fa gioire tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nuove riforme dedicate alla scuola fanno felici gli insegnanti: per loro previsto un extra di 300al. Buone notizie in arrivo per gli insegnanti che presto otterranno un bonus mensile pari a 300, ad aver datodefinitivo è stato lo stessodell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Politico della Lega che nel 2022, e perciò con il nuovo governo, ha ottenuto il proprio ministero e ora non può che essere soddisfatto dei risultati ottenuti. Aumenti stipendio, arrivano 300extra – Cityrumors.itTra le tante manovre delle quali si è occupato il governo in quest’ultimo periodo, c’è anche questa relativa aie ai loro guadagni. Dopo tanto impegno da parte dei sindacati, finalmente qualcosa sta cominciando a muoversi: gli stipendi degli insegnanti italiani sono troppo bassi rispetto ai colleghipei e per questo si è deciso di applicare alcune modifiche.