30 anni senza Di Bartolomei, ‘l’esempio di cosa significhi essere romano e romanista’

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – Trent’Agostino Di. Il 30 maggio del 1994 lo storico capitano della Roma si suicidava, a soli 39, sul terrazzo della sua villa a San Marco, frazione di Castellabate in provincia di Salerno. A spiegare i motivi del tragico gesto solo un biglietto con scritto “mi sento chiuso in un buco”, legato probabilmente alle porte chiuse ricevute dal mondo del calcio dopo il ritiro. Quella mattina di fine maggio erano passati dieciesatti dalla più grande delusione sportiva di ‘Ago’, la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa dei Campioni allo stadio Olimpico contro il Liverpool. In 11tra il 1972 e il 1984, con l’interruzione della stagione 1975-1976 dove ha giocato nel Vicenza, ha rappresentato “l’esempio die romanista”, ha spiegato in poche ed efficaci parole l’allenatore ed ex capitano Daniele De Rossi.