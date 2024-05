29 maggio prima impresa sull’Everest Sapete che una bambina l’ha scalato a 4 anni?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 292024- Era il 29del 1953 quando, per lavolta nella storia, il neozelandese Edmund Hillary, insieme a Tenzing Norgay, sherpa nepalese, raggiunsero la cima dell’Everest, a quota 8.848 metri. Giunti in vetta, in segno di gratitudine, Hillary pose una croce nella neve mentre Tenzing biscotti e cioccolato. Rimasero a contemplare il panorama mozzafiato e il mondo ai loro piedi per un quarto d'ora. Oggi c’è la corsa a scalare la montagna più alta del mondo, che è stata conquistata già 600 volte da aprile. Masi continua a morire: almeno 7ri non sono sopravvissuti. Appena qualche giorno fa il corpo senza vita dell'alpinista keniano Joshua Cheruyiot Kirui, 40, è stato trovato vicino alla vetta dell'Everest in Nepal.