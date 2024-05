16 anni e addosso il kit per lo spaccio Arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CASTELLAMMARE DI STABIA – Quel ragazzino in via Nocera, poco lontano dalla stazione della circumvesuviana, ha solo 16. Per idi Castellammare di Stabia il suo comportamento è curioso, sembra nascondere qualcosa. Lo fermano, gli chiedono i documenti. Scoprono la sua età e i suoi natali bulgari. Vive però ai piedi dei Lattari, monti scoscesi dove la cannabis, specie con i primi caldi, trova terreno fertile e clima favorevole. Ed è proprio di droga che si parla, perché il giovanenasconde 11 stecche di hashish, un taglierino e un bilancino. Quanto basta per tagliare, pesare e vendere al dettaglio. La stessa sostanza spunterà anche dal suo armadio, nella sua cameretta. 19,7 grammi divisi in 5 pezzi grezzi. Il 16enne è statoper detenzione di droga a fini di