Zvonimir Boban torna a Sky | Felice di tornare nella casa dello sport

(Di martedì 28 maggio 2024)a Sky. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti degli Europei 2024 che verranno trasmessi in diretta ed in esclusiva sulla pay tv dal 14 giugno al 14 luglio. “Grazie a Sky che mi ha convinto, sonodiree amia – ha raccontato– Torno a Milano, torno in Italia che amo profondamente. Sono un po’ più maturo, credo di capire un po’ di più calcio dopo le esperienze. Però troverete sempre lo stesso Zvone. Siamo alla fine pagati per dire e non trattenere, dire in maniera rispettosa”., oltre ad essere stato un grande calciatore e un’icona del Milan dei grandi campioni, è stato dirigente dei rossoneri ed anche vicesegretario della Fifa e dirigente Uefa.