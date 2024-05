Zirkzee avvistato a Ibiza la domanda di un tifoso azzurro | Vieni al Napoli l’anno prossimo?

(Di martedì 28 maggio 2024) Undelhal’attaccante del Bologna, Joshua, sull’isola diintento a godersi una meritata pausa. Joshua, attaccante olandese già sotto i riflettori per le sue gesta con il Bologna, è stato recentemente. Mentre si godeva una pausa ben meritata dopo una stagione di successi e dopo aver portato la squadra rossoblù alla tanto ambita e incredula qualificazione in Champions League, è stato intercettato fortuitamente da undel, Lorenzo, presente sull’isola e desideroso di saperne di più sulle voci di un possibile trasferimento del giocatore. Lanon si è fatta attendere: “al?”. La risposta diha lasciato tutti sorpresi: “C’è ancora Osimhen, quindi non lo so… per adesso mi godo l’estate”.

