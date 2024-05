Zirkzee al Milan? L’auspicio dei tifosi del Bologna e le reali intenzioni dell’agente

Joshua Zirkzee , nome al centro del mercato di tantissime squadre in Italia e all’estero, ha commentato il suo futuro La sconfitta contro il Genoa non è andata minimamente ad intaccare la stagione stellare del Bologna , quinto posto in classifica con tanto di qualificazione in Champions League. La ... rompipallone

Le parole di Riccardo Orsolini , attaccante del Bologna , sulla qualificazione in Champions League e il futuro di Thiago Motta Riccardo Orsolini ha parlato a Sky della stagione e del futuro del Bologna . Thiago Motta – «Erede? Non lo so, la cosa certa è che il mister non sarà più il nostro allenatore ... calcionews24

Bologna fra top e flop, da Calafiori a Zirkzee: la vera stella è Thiago Motta - bologna fra top e flop, da Calafiori a zirkzee: la vera stella è Thiago Motta - Riavvolgiamo il nastro al 2 agosto 2023, una data anonima presa così, ma che vuole essere il punto di partenza del nostro elogio al bologna. La squadra ha ... footballnews24

Milan, Zirkzee primo obiettivo per l’attacco | Le ultime - Milan, zirkzee primo obiettivo per l’attacco | Le ultime - Sul futuro di Joshua zirkzee c'è una certezza: l'olandese sarà protagonista nella prossima Champions League. Secondo la "Gazzetta dello Sport", all'attaccante del bologna non resta che decidere con qu ... sportpaper

MERCATO - Tutti pazzi per Zirkzee: per i bookie Milan in pole, Juventus e Napoli inseguono in quota - MERCATO - Tutti pazzi per zirkzee: per i bookie Milan in pole, Juventus e Napoli inseguono in quota - Miglior Under 23 della Serie A e trascinatore di un bologna tornato in Champions League dopo 60 anni. Joshua zirkzee si è preso la scena e l’interesse delle big italiane. Secondo Agipronews, in testa ... napolimagazine