Zeppieri-Kokkinakis in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Giulioaffronterà Thanasial secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per il secondo anno consecutivo, il tennista romano si è qualificato per il tabellone principale a Parigi ed ha superato un turno. L’obiettivo adesso è fare ancora strada e, dando un’occhiata al tabellone, è possibile. Il prossimo avversario diè infatti l’australiano, non proprio uno specialista del rosso, che al debutto ha impiegato cinque set per vincere il derby con Popyrin.ha vinto l’unico precedente, nel 2019 sulla terra battuta di Barletta, mapotrà assolutamente dire la sua e sognare un posto al terzo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 30 maggio cone campo ancora da definire.