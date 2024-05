Zenless Zone Zero | Data di uscita annunciata

(Di martedì 28 maggio 2024) Nel panorama sempre più vasto dei videogiochi, un titolo si fa strada con una combinazione unica di urban fantasy e azione frenetica. Si tratta di “”, il nuovo ARPG di Hoyoverse, che ha da poco annunciato il suo imminente lancio globale per il 4 luglio, portando con sé una promessa di avventura e mistero che attraverserà le piattaforme di gioco. Un Universo Distopico In un mondo post-apocalittico tormentato da disastri sovrannaturali noti come “Vuoti”, l’umanità lotta per sopravvivere. Ma c’è una speranza, un’ultima città, New Eridu, che si erge come baluardo contro il caos. È qui che inizia il nostro viaggio, assumendo il ruolo di un “Proxy”, un leader di avventurieri coraggiosi pronti a sfidare i pericoli dei Vuoti.

