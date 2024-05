(Di martedì 28 maggio 2024) "Ai leader mondiali dico: se desiderate la pace venite in". Lo ha detto il presidente Volodymyra Bruxelles. "L'iniziativa parte da noi ma se avete altre idee venite, proponetele, il microfono è aperto. Se invece volete la guerra, andrete alla riunione alternativa di malviventi chesta organizzando, perché nonladi pace infarla", ha aggiunto. "Ci sono Paesi che non si sono espressi pubblicamente ma sostenere la Russia su questo vuol dire essere a favore della guerra". "Lain programma il mese prossimo innon ha prospettive di risolvere il conflitto in Ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, giudicando "assurdo" discutere l'argomento senza la presenza della Russia.

11.04 Appello del presidente ucraino Zelensky ai presidenti di Usa e Cina affinché partecipino alla conferenza di pace sull'Ucraina prevista il 15 giugno in Svizzera . "Mi rivolgo ai leader mondiali che sono attualmente ai margini dello sforzo globale per preparare il vertice di pace: il presidente ... televideo.rai

Ucraina, dal Belgio 30 caccia F-16 entro il 2028. Zelensky: "Armi cruciali per difenderci" - Ucraina, dal Belgio 30 caccia F-16 entro il 2028. zelensky: "Armi cruciali per difenderci" - Anche i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia si sono impegnati a fornire a Kiev decine di jet di quarta generazione fabbricati negli Stati Uniti Il Belgio fornirà all’Ucraina 30 aerei da combattime ... adnkronos

Zelensky, Putin vuole far fallire la conferenza in Svizzera - zelensky, Putin vuole far fallire la conferenza in Svizzera - "Ai leader mondiali dico: se desiderate la pace venite in Svizzera". Lo ha detto il presidente Volodymyr zelensky a Bruxelles. "L'iniziativa parte da noi ma se avete altre idee venite, proponetele, il ... quotidiano

Ucraina, dal Belgio 30 F-16. De Croo: nostre armi non vanno usate in territorio russo - Ucraina, dal Belgio 30 F-16. De Croo: nostre armi non vanno usate in territorio russo - L’Ungheria ha posto il veto ad altre sanzioni contro la Russia e a nuovi aiuti a Kiev, rischiando di paralizzare l’Ue. Alta tensione tra Russia e Nato ... quotidiano