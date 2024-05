Zaynab Dosso in fase di studio sui 100 | tempo di transizione verso gli Europei Swoboda domina a Ostrava

(Di martedì 28 maggio 2024)non ha regalato una sensazionale prestazione cronometrica sui 100 metri al Golden Spike, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). La primatista italiana tornava a cimentarsi sul rettilineo a due settimane di distanza dal superbo 11.02 corso a Savona (nel mezzo aveva corso sul mezzo giro di pista a Roma). La 25enne ha chiuso con ildi 11.18 (0,7 m/s di vento a favore), concludendo la gara al terzo posto alle spalle della sempre più scatenata polacca Ewa(11.05) e della gambiana Gina Mariam Bass Bittaye (11.14). Piazzamento e crono non esaltanti, ma non sembrano esserci campanelli d’allarme a dieci giorni degli. L’azzurra si è alzata per ultima sui blocchi di partenza e ha avuto uno dei tempi di reazione più alti (0.

Zaynab Dosso è tornata in gara ieri a tre giorni di distanza dal record italiano firmato a Savona sui 100 metri. L’azzurra, in occasione del Roma Sprint Festival, è tornata a fare la distanza dei 200 metri. L’emiliana è partita bene, salvo poi fare fatica nella parte finale dopo la curva. 23.10 ... oasport

“Se chiudo gli occhi e penso a Parigi, vedo una bambina che fino a quattro anni fa guardava le Olimpiadi da casa. Ora sarò io tra le protagoniste alle Olimpiadi: è assurdo ma è quel che ho sempre sognato ed è quello per cui ho lavorato”. Lo ha detto in esclusiva a Sportface, Zaynab Dosso a margine ... sportface

Atletica, Jacobs delude anche a Ostrava: allarme per Roma. Fabbri da urlo, Dosso stavolta non brilla - Atletica, Jacobs delude anche a Ostrava: allarme per Roma. Fabbri da urlo, dosso stavolta non brilla - Prova opaca invece per zaynab dosso che dopo gli exploit nelle ultime uscite chiude al terzo posto con un 11”18 che è solo discreto per le sue possibilità. Atletica, Furlani da urlo: è record del ... sport.virgilio

LIVE Ostrava: Sibilio al successo con 48.25 - LIVE Ostrava: Sibilio al successo con 48.25 - È in corso il Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca) con otto azzurri in gara, tra cui Marcell Jacobs (100), Leonardo Fabbri (peso) e zaynab dosso (100). fidal

Atletica | Meeting Ostrava, c’è il trio delle meraviglie azzurro: Jacobs, Dosso e Fabbri - Atletica | Meeting Ostrava, c’è il trio delle meraviglie azzurro: Jacobs, dosso e Fabbri - Questa sera si terrà il meeting di Ostrava che vedrà tra i protagonisti zaynab dosso, Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri ... metropolitanmagazine