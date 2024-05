Yuri Urizio strangolato e ucciso a Milano a soli 23 anni | respinta la richiesta di perizia sull’assassino

Il tribunale dice no alla perizia per l’assassino di Yuri: al via il processo - Il tribunale dice no alla perizia per l’assassino di yuri: al via il processo - Il caso Straniero, irregolare sul territorio nazionale, strangolò il giovane comasco a Milano. Ieri il rinvio a giudizio, di fronte alla corte d’Assise. Rimane ancora il mistero sul movente Respinte t ... laprovinciadicomo

Il delitto di Yuri, oggi l’udienza in Tribunale - Il delitto di yuri, oggi l’udienza in Tribunale - Omicidio in Darsena Davanti al gup l’imputato accusato dell’omicidio del cameriere comasco di 23 anni. Il movente resta un mistero ... laprovinciadicomo