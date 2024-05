Yellowstone | arrivano importanti aggiornamenti dalla serie sequel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) L’attesissimo spinoff divedrà il ritorno di tre attori, una mossa che farà indubbiamente piacere ai fan del franchise. Annunciato inizialmente nel maggio 2023, questo nuovo progetto arriva dopo l’uscita del protagonista Kevin Costner dadurante la seconda metà della quinta stagione. Con il creatore del franchise Taylor Sheridan al timone, ilcontinuerà a esplorare la complessa e avvincente saga della famiglia Dutton. Secondo le prime indiscrezioni, Matthew McConaughey era in trattativa per un ruolo importante, il che ha aumentato l’entusiasmo intorno al progetto. In un recente aggiornamento della newsletter “What I’m Hearing” di Puck, è stato rivelato che Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes sono vicini alla definizione dei loro accordi per tornare rispettivamente nei ruoli di Rip Wheeler, Beth Dutton e Kayce Dutton.