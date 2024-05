(Di martedì 28 maggio 2024) Yusufsi propone al Milan. O meglio, parafrasando le sue dichiarazioni al magazine francese So Foot, si manifesta come `non insensibile`.

Yusuf Yazici'dan transfer açiklamasi - Yusuf Yazici'dan transfer açiklamasi - Fransa Ligue ekiplerinden Lille ile sözlesmesi sona eren Yusuf Yazici, transferiyle ilgili açiklama yapti. Lille ile sözlesmesi sona eren Yusuf Yazici, gelecegi ile ilgili çarpici açiklamalar yapti. bursadabugun

Yazici: "Fonseca mi ha reso un giocatore completo, non si può restare insensibili al Milan" - yazici: "Fonseca mi ha reso un giocatore completo, non si può restare insensibili al Milan" - Yusuf yazici si propone al Milan. O meglio, parafrasando le sue dichiarazioni al magazine francese So Foot, si manifesta come `non insensibile` al fascino che il. calciomercato

Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" ... gazzetta