Yazici | Fonseca mi ha reso un giocatore completo non si può restare insensibili al Milan|Mercato

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 15:35:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Yusufsi propone al Milan. O meglio, parafrasando le sue dichiarazioni al magazine francese So Foot, si manifesta come “non insensibile” al fascino che il club rossonero continua ad esercitare in giro per l’Europa. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il fantasista turco classe ‘97 può rivelarsi una delle occasioni da cogliere nella prossima finestra di mercato. E chissà che l’imminente approdo di Paulosulla panchina del Diavolo non possa essere il più classico degli assist per l’ex Trabzonspor, che col tecnico portoghese ha ritrovato la migliore versione di sè.AL MILAN, E’ FATTA: I DETTAGLI42 partite e 12 gol tra campionato e coppe nell’ultima stagione per, a migliorare sensibilmente il rendimento dell’annata precedente sempre sotto la guida del tecnico con un passato tra le fila della Roma.

