Xylexpo 2024 oltre 11 mila presenze alla biennale internazionale

(Di martedì 28 maggio 2024) Dario Corbetta, direttore della rassegna: «La lunga tradizione diha dimostrato ancora una volta tutta la propria capacità di attrazione» La 28esima edizione di, ladedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno e per l’industria del mobile, ha chiuso i battenti lo scorso venerdì 24 maggio con risultati più che soddisfacenti. I dati – validati da IsfCert, Istituto di certificazione dei dati statistici fieristici (www.isfcert.it) – dimostrano la sostanziale tenuta dell’evento, che ha visto 11.339, di cui il 27 per cento dall’estero. Di queste il 70 per cento è arrivato ano dall’Europa, il 18 per cento dall’Asia, il 5 per cento dalle Americhe e un altro 5 per cento dall’Africa. “Dobbiamo ammettere che ci aspettavamo numeri inferiori,luce di un tempo certamente complesso per gli eventi fieristici, ma a quanto pare la lunga tradizione diha dimostrato ancora una volta tutta la propria capacità di attrazione”, ha commentato a poche ore dchiusura dei cancelli Dario Corbetta, direttore della rassegna.