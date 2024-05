WWE | Ulteriori conferme sul possibile ritorno di Tegan Nox ad NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 28 maggio 2024) Roxanne Perez difenderà il suo NXT Women’s Title in quel di Battleground il prossimo 9 giugno presso l’UFC Apex di Las Vegas. Settimana scorsa, Ava aveva confermato che nell’episodio che andrà in onda stanotte sapremo il nome dell’avversaria della campionessa. Ebbene, sembrano arrivaresul nome diNox.verso ilad NXT Sembrano trovare conferma le voci sulad NXT diNox. La gallese, attualmente assegnata al roster di SmackDown, non appare in tv da tempo e, a quanto pare, per lei non ci sono particolare piani creativi nel main roster, almeno per ora. Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, i dirigenti al lavoro ad NXT hanno espressamente chiesto di poter aver a disposizionegià prima del recente Draft 2024.