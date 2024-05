WWE | Esplodono diverse nuove rivalità a Raw tre match annunciati per il prossimo episodio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo quanto accaduto nella notte a Raw, la WWE ha confermato già tre incontri per ildello show rosso. A seguito dell’interferenza del Judgment Day nel suocontro Carlito, Rey Mysterio sfiderà il World Heavyweight Champion Damian Priest tra sei giorni, in un incontro non titolato. Ma non è finita qui. Dopo la rissa da strada di poche ore fa, Ludwig Kaiser e Sheamus se la vedranno l’uno contro l’altro settimana prossima, in unche si annuncia davvero duro e senza esclusione di colpi. Chiude il quadro, per il momento, New Day vs Authors of Pain. L’incontro, voluto da Kofi Kingston e Xavier Woods, arriva in risposta all’ennesimo tentativo di Karrion Kross di portare i due dalla sua parte, continuando ad instillare il dubbio su ciò che sia giusto o sbagliato nei confronti dei membri del New Day.