WWE | Due segmenti annunciati per Smackdown protagonisti Cody Rhodes e Nia Jax

(Di martedì 28 maggio 2024) La WWE ha annunciato che sia, fresco di difesa del suo Undisputed WWE Universal Championship contro Logan Paul, che Nia Jax, Queen of the Ring 2024, appariranno in quel diper discutere delle loro vittorie in terra araba, con l’Irresistable Force che verrà addirittura incoronata ufficialmente durante lo show. Non ci sono match confermati, al momento, per l’evento, che si svolgerà nella zona di New York (precisamente in quel di Albany). Lo show blu, come accaduto con Raw, analizzerà quanto accaduto nel premium live event di sabato scorso e conosceremo soprattutto il futuro di Randy Orton, dopo la sconfitta sporca di King & Queen of the Ring. .

