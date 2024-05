WWE | Bron Breakker sempre incontenibile a farne le spese ancora Ricochet e poi Dragunov

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 28 maggio 2024) Settimana scorsaha seminato il panico in quel di Raw, infuriato per il mancato inserimento nel King Of The Ring Tournament. Alesono stati Kyle Dixon, finito in ospedale, eaggredito nel backstage. Proprio quest’ultimo, nel corso dell’episodio di Raw di ieri notte, è andato alla ricerca di vendetta. Ecco cosa è successo. La furia diIeri notte a Raw,ha chiesto al GM Adam Pearce di poter affrontare sul ring. Il GM, però, ha spiegato di non poter accogliere la richiesta in quantoera stato sospeso per via delle azioni di 7 giorni fa. A quel punto si sono affrontati sul ringe Ilja, ma nel bel mezzo del match,è comparso a sorpresa colpendocon una la sua devastante spear mettendolo di nuovo fuori gioco.