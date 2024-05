Wolfs | teaser trailer del film con George Clooney e Brad Pitt

(Di martedì 28 maggio 2024) Sony Pictures Releasing e Apple Originals hanno rilasciato il primo sguardo a, interpretato da. Lo spot di 30 secondi mostrache viaggiano in auto con sguardi severi. I personaggi non parlano tra loro. Gli unici suoni che si sentono sono quelli dell’auto in corsa e dei tergicristalli difettosi. Ilcompleto sarà rilasciato il 29 maggio 2024. Cosa aspettarsi dasono i protagonisti dinei panni di due faccendieri professionisti assegnati allo stesso lavoro. Nel cast anche Austin Abrams, Amy Ryan e Poorna Jagannathan.hanno recitato insieme nella trilogia cinematografica Ocean’s di Steven Soderbergh. La coppia ha collaborato anche in Burn After Reading e Confessioni di una mente pericolosa.

