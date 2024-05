Wolfs - Lupi solitari trailer | Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme dopo la trilogia di Ocean

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 28 maggio 2024)condivideranno dilo schermo da protagonistiaver recitatonelladiSony Pictures ha diffuso in streaming il primissimo teaserdi, film che riunisce sul grande schermo la coppia celebre formata da. Diretto da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home),racconta la storia di due fixerche si ritrovano assegnati lo stesso lavoro. Il film, che vede nel cast anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan, segna una reunion per, che in passato hanno recitatonelladidi Steven Soderbergh e in Burn After Reading dei fratelli Coen. Il filmato non rivela ….