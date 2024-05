William e Kate terrorizzati da Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 28 maggio 2024) Si dice che il principee la principessasiano “” dal fatto che il principeMarkle possano essere visti come parte della Famiglia Reale. Nonostante abbiano fatto un passo indietro quattro anni fa, il duca e la duchessa di Sussex sembrano seguire i passi dei reali inglesi. L’ultimo tour della coppia ha sollevato preoccupazioni in merito.Markle e il principesi sono allontanati dalla famiglia reale nel 2020. Ma hanno effettuato con successo un viaggio in Nigeria all’inizio di questo mese. Tuttavia si pensa che ciò abbia preoccupato la Famiglia Reale. Negli ultimi mesi, infatti, la Corona ha lavorato duramente per mantenere alti i livelli di gradimento. L’immagine ha certamente risentito dell’assenza di re Carlo e diMiddleton.