Whatsapp | occhio alla truffa che permette di saccheggiare i profili

(Di martedì 28 maggio 2024) Attenzionesu. Quella che si è diffusa già in passato e che, dopo un periodo in cui è rimasta dormiente, è di nuovo attiva. E’ quella chedi rubare ie i gruppi ad esso collegati. Con le più disparate conseguenze, oltre al disagio, che si possono facilmente immaginare, anche di entità decisamente pesante, grave. “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”, ecco il messaggio trappola. Se si compie l’errore di rispondere inviando il codice a 6 cifre ricevuto per l’autenticazione a due fattori, l’hacker avrà la possibilità didelle vittime ignare, che avranno vulnerabili pure le rubriche telefoniche. Come proteggersi? Semplice: basta non condividere il codice di verifica e informazioni personali quando si ricevono telefonate o messaggi da numeri sconosciuti o insoliti.

Tornano di moda le truffe su Whatsapp . L'app di messaggistica numero uno al mondo è spesso sfruttata da cyber-malviventi per sottrarre dati personali, account social o peggio carte di credito e coordinate bancarie. Dopo un periodo di pausa dagli attacchi via messaggio , ora è tornata a spopolare ... liberoquotidiano

"Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?", scatta così la Truffa Whatsapp del codice a 6 cifre , che permette di sottrarre i profili alle vittime in un solo, semplicissimo passaggio. Se, infatti, rispondiamo al messaggio (che ci viene inviato da uno dei nostri contatti ... today

Lo scam sulla popolare app di messaggistica permette ai cybercriminali di rubare l'identità con un semplice messaggio. Per non cadere nella trappola, non bisogna mai mandare i codici di autenticazione a due fattori a nessuno, anche se è un contatto conosciuto.Continua a leggere fanpage

WhatsApp, come proteggersi dalla nuova truffa del codice a sei cifre - whatsapp, come proteggersi dalla nuova truffa del codice a sei cifre - La truffa inizia con un messaggio che appare innocuo, inviato da un contatto conosciuto: 'Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo' ... adnkronos

WhatsApp, come funziona la truffa del codice a 6 cifre e come difendersi - whatsapp, come funziona la truffa del codice a 6 cifre e come difendersi - Scopri come proteggerti dalla truffa su whatsapp che permette di rubare profili e gruppi. Non condividere mai il codice di verifica a 6 cifre. blogsicilia

Prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i Carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - Prevenzione delle truffe ai danni di anziani e non solo: i Carabinieri incontrano gli iscritti del centro diurno per anziani e di Anc - Il pomeriggio di martedì 14 maggio, al centro diurno per anziani “La poiana” di Zafferana Etnea, il comandante della Compagnia Carabinieri di Giarre e il comandante della locale Stazione Carabinieri h ... catanianews