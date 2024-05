Vuole andarsene | Inter l’esperto spaventa i tifosi su Lautaro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 28 maggio 2024) Idell’tremano per il discorso rinnovo dinon ha annunciato nulla di buono per il popolo nerazzurro. In casatiene banco la questione rinnovo diMartinez. Il contratto dell’argentino scadrà il 30 giugno 2026 e il clubblindare il capitano in breve tempo. La trattativa si sta però rivelando più complicata del previsto. Nel corso degli ultimi messi è spesso parlato di affare in chiusura, sia da parte dell’essato sia della società, ma le notizie recenti non sono incoraggianti. Si vocifera, infatti, che il Toro sia arrivato a chiedere il doppio di quanto percepisce attualmente, da sei a dodici milioni di euro. Una cifra inarrivabile per la dirigenza, che ha raggiunto il tetto massimo previsto di dieci milioni comprendendo eventuali bonus.