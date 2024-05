Vuelle Il capitano lascia | Tambone a Sassari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Lasaluta il primo pezzo. Ed è uno di quelli che hannoto un segno con questa maglia: Matteoha accettato l’offerta di, che gli offre ancora la ribalta della serie A, la possibilità di disputare una coppa (i sardi si sono iscritti alla Fiba Champions League) e forse pure la squadra per la futura moglie, Margherita Mataloni, dato che la Dinamo ha una costola di basket femminile.il "Tambo" dopo quattro stagioni in maglia biancorossa, l’ultima delle quali vissuta da. Saluta nella stagione peggiore, congedandosi dopo una retrocessione, ma non va dimenticato che nelle tre precedenti annate la sua presenza è stata importante per raggiungere due volte le Final Eight (nel 2021 e 2023 con Repesa) e due volte pure i playoff (2022 con Banchi e 2023 con Repesa).