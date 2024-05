Voto | bacio di Forza Italia Stefania Craxi tifa Carini Meloni arriva la sorella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) di Laura Lucente "Avere un centrodestra unito è una prova di maturità delle forze politiche, a livello nazionale come a livello locale". A dirlo dal palcoscenico politico cortonese questa volta è la senatrice di(nella foto al centro cone alcuni della sua squadra) giunta nel pomeriggio di ieri per un incontro elettorale in vista delle europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. "Che le anime del centrodestra siano unite e abbiano ritrovato questa unità sul programma e abbiano dato una stabilità al Governo nazionale credo sia molto importante. Perché la stabilità è di per sé un valore. Lo è nei confronti del mondo produttivo, che sa che per 5 anni ha un programma e regole stabili. Lo è nei confronti degli interlocutori internazionali".