Volley Julio Velasco | Francia e Dominicana da battere nettamente con Brasile e Cina per i punti olimpici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Giornata di vigilia per l’Italia, che domani affronterà lanella partita d’apertura della seconda finestra della Nations League difemminile. Le azzurre reduci da tre vittorie consecutive ottenute ad Antalya, riprenderanno il proprio cammino nella prestigiosa competizione internazionale e lo faranno a Macao (), dove vedremo all’opera tutte le big. Sono infatti rientrate in gruppo Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian. Il CTha fatto un punto della situazione: “Qui a Macao ci aspetta sicuramente un girone molto impegnativo e allo stesso tempo interessante, incontreremo delle difficoltà crescenti.sono tra le migliori formazioni al mondo, anche se non sappiamo ancora se la squadra di casa potrà contare su Zhu-Ting.