Vogliamo studiare dialogo con gli universitari vittime dei blocchi pro-Palestina

(Di martedì 28 maggio 2024) Le associazioni firmatarie di questo manifesto differiscono per molti aspetti e hanno visioni in alcuni casi divergenti su diversi temi, ma oggi siamo tutti uniti nella difesa dei valori fondamentali della nostra università così come del nostro paese: democrazia, libertà di espressione e di pensiero, tutela delle minoranze e soprattutto diritto allo studio. None non possiamo assistere inermi ai danni che una minoranza violenta sta facendo alla nostra università, NOI! Finisce cosi’ il manifesto redatto dalle associazioni studentesche a proposito delle occupazioni degli atenei da parte dei gruppi pro-. A Panorama.it parlano Pietro Balzano, Marco Deho’ e Filippo Leon Buffa che raccontano l’occupazione , le intimidazioni ricevute, il ruolo dei “cattivi maestri”, la presenza di coordinatori delle proteste esterni estranei alle università, il ruolo di docenti e Rettori e il silenzio di una parte della politica.

"Basta barricate filo Hamas, noi vogliamo studiare". E alla Statale si levano le tende - "Basta barricate filo Hamas, noi vogliamo studiare". E alla Statale si levano le tende - Mentre si concretizza il pericolo di infiltrazioni nei gruppi di protesta, una bella fetta di studenti e professori si ribella alle barricate nei cortili universitari e alla narrazione anti-Israele (o ... ilgiornale

SCUOLA/ Parla il sondaggio: pochi maestri, si studia per il voto… in attesa del campus “ideale” - SCUOLA/ Parla il sondaggio: pochi maestri, si studia per il voto… in attesa del campus “ideale” - “Nella vostra città ideale la scuola ci sarebbe” Devo dire che mi aspettavo una risposta diversa: tutti gli alunni della classe in cui stavo lavorando su questo tema hanno risposto di sì. E per tutti ... ilsussidiario