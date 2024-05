VNL 2024 le azzurre cercano punti ranking contro la Francia Velasco | Fondamentale non perdere set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Ieri l’arrivo a Macao, sede della seconda settimana di gare della Volleyball Nations League femminile. Oggi l’allenamento nell’ultramoderna Galaxy Arena. Domani (ore 10) il match dellela, un appuntamento cruciale in chiavee qualificazione olimpica. Lo sa bene Julioche alla vigilia del primo match ha analizzato i prossimi impegni delle: “Qui a Macao ci aspetta sicuramente un girone molto impegnativo e allo stesso tempo interessante, incontreremo delle difficoltà crescenti. Brasile e Cina sono tra le migliori formazioni al mondo, anche se non sappiamo ancora se la squadra di casa potrà contare su Zhu-Ting. Il Brasile non ha bisogno di presentazioni, detto questo però, non dobbiamo sottovalutare le formazioni che sulla carta sono meno forti di noi, come la”.