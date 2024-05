Vivaldi Piazzolla e Puccini Rassegne musicali itineranti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024)dialogheranno idealmente nella rassegna di concerti organizzati dall’associazione Infonote insieme alla Provincia di Lodi, col finanziamento della Fondazione Comunitaria. Il cartellone è stato annunciato ieri e si prevedono 4 concerti in altrettanti comuni del Lodigiano: saranno proposti musica e letture sceniche che cercheranno di mettere in relazione i due compositori, nonostante siano separati da 200 anni di storia. L’iniziativa si intitola “Le 8 Stagioni“, nome che somma le Quattro Stagioni die con le Quattro Stagioni di, entrambe composizioni fondamentali per la storia della musica, che verranno eseguite entrambe ma suddivise nei 4 concerti. Si parte il primo giugno a Brembio, a Palazzo Andreani: qui verranno eseguite la Primavere e l’Autunno, rispettivamente di; poi il 14 giugno a Merlino in piazza della Chiesa, spazio a l’Estate e l’Inverno; a Castelgerundo, in piazza San Giovanni XXIII saranno eseguiti l’Autunno e la Primavera il 21 giugno; si finirà a Lodi, al Chiostro di San Cristoforo con Inverno ed Estate il 28 giugno.