Vis Cammillini | Tre rinforzi per il salto di qualità

(Di martedì 28 maggio 2024) Enzomain sponsor della Vis con il marchio Tecnoplast, ed ex calciatore tra i dilettanti: da attaccante di "razza" quale è stato, avrebbe mai finalizzato a quel modo l’ultima palla di Pucciarelli con la Recanatese? "Non scherziamo, io ero un attaccante a livello parrocchiale. Al ’95’ poi..." Come giudica quello che è successo? "Il calcio dà e toglie, probabilmente ci ha restituito quello che ci ha tolto prima. Abbiamo vissuto un minuto da infarto. Una emozione forte, dopo una gara rocambolesca. Quando arrivi agli ultimi minuti è vero che uno ci crede sempre, ma è anche vero che mancava così poco tempo e che ci avevano sempre raggiunti che non sapevo più cosa pensare". Al gol ha esultato come tutti? "Forse anche di più, mi sono messo sopra i seggiolini in piedi: sono momenti bellissimi che il calcio ti regala e che non capitano sempre.