VINTAGE HUB Circular Fashion | La Rivoluzione del Vintage a Pitti Uomo 106

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di martedì 28 maggio 2024) Un Manifesto per il Futuro della Moda. Il mondo della moda evolve costantemente, cercando nuove strade per coniugare estetica, sostenibilità e innovazione: in questo contesto, la terza edizione diHUBsi erge come un faro di contemporaneità e creatività. Al Primo Piano dell’Arsenale, questa edizione del progetto speciale organizzato daImmagine, ...

first appeared on Molto.it.