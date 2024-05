Vieste celebra i vini rosati Sabato

(Di martedì 28 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Un viaggio nei“rosè” tra eccellenze e piccole scoperte, tra racconti di vigne e storie incredibili in una location dal fascino indiscutibile: l’incantevole centro storico di, primo giugno, torna “Laen Rose”, la kermesse cheil rosato e il suo connubio perfetto con arte, musica e divertimento. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione nasce con l’intento di creare un percorso coinvolgente di gusto e cultura tra i principali brand di vino. Le viuzze del borgo antico della capitale del turismo pugliese saranno decorate e arredate a tema rosé, con spazi informativi che diventeranno luoghi di incontro, confronto e distribuzione di degustazioni di vino.

