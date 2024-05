VIDEO ? Inter è l’ora delle pagelle | porta e difesa | Inter-News Web TV

(Di martedì 28 maggio 2024) La stagione dell’è terminata in maniera trionfale, ossia con la vittoria del ventesimo scudetto. Un titolo meritatissimo per quanto visto in campo e per il gap accumulato in classifica dalle dirette inseguitrici. È arrivato il momento. SuWeb Tv i nostri Romina Sorbelli ed Emanuele Rossi hanno dato i loro voti. LE? La stagione 2023-24 passerà alla storia perché è quella che hato all’la seconda stella: il ventesimo scudetto. I nerazzurri hanno stradominato il campionato, vincendolo nel derby contro il Milan e con cinque turni di anticipo. A sottolineare questa meravigliosa cavalcata è la stessa classifica: la Beneamata ha infatti chiuso a +19 sul Milan secondo e a è +23 sulla Juventus. Insomma, nessuna è riuscita a contrastare l’in questa stagione.

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha perso per 1-3 contro il Sassuolo (vedi pagelle) nella partita valida per la prima semifinale scudetto . GOL E highlights – Sconfitta per l’Inter Primavera contro i pari età del Sassuolo per 1-3. A decidere il match disputato ieri sono stati i gol di Bruno (S) ... inter-news

Di Marzio: “Per Buongiorno è Inter-Napoli. I nerazzurri lo vogliono ma prima…” - Di Marzio: “Per Buongiorno è inter-Napoli. I nerazzurri lo vogliono ma prima…” - Su Buongiorno, dunque, è inter-Napoli". Testata giornalistica registrata ... è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è ... fcinter1908

VIDEO – Inzaghi arrivato in sede per l’incontro con i vertici di Oaktree - video – Inzaghi arrivato in sede per l’incontro con i vertici di Oaktree - Il tecnico piacentino e la restante parte della dirigenza dell’inter sono da poco entrati nel quartier generale nerazzurro per discutere di determinate dinamiche legate al futuro del club È giunto ... interlive

VIDEO | "Stop al conflitto di interesse in sanità": ecco la proposta di legge regionale di Italia Viva Abruzzo - video | "Stop al conflitto di interesse in sanità": ecco la proposta di legge regionale di Italia Viva Abruzzo - Italia Viva Abruzzo presenta una proposta di legge regionale che introduce il conflitto di interesse in materia sanitaria. Lo hanno annunciato il coordinatore regionale Camillo D’Alessandro e il ... ilpescara