Vico Equense | Furto in chiesa è lo stesso arrestato dai carabinieri 2 giorni prima

(Di martedì 28 maggio 2024): un uomo già indagato dueper, è stato fermato di nuovo daiper lomotivo. Non sono passati neanche 2dall’ultimo arresto che il nome di F. S., 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine, ritorna nella cronaca vicana. Siamo ae il 29enne si era reso protagonista di una rocambolesca fuga sulla statale 145 sorrentina. In quel caso ilo avevanoperaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Passano poco meno di 48 ore e l’uomo ripercorre le strade della splendida città di costiera. E’ sera e nelladei Santi Ciro e Giovanni si sta celebrando la santa messa. Tra i fedeli c’è anche il 29enne che evidentemente sottovaluta il settimo comandamento e scruta i movimenti dei presenti.

